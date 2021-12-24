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Altay devreyi İstanbul’da kapatıyor

#Süper Lig#Altay#Kasımpaşa
Altay devreyi İstanbul’da kapatıyor

Süper Lig’de son olarak evinde lider Trabzonspor’a 2-1 yenilerek galibiyet özlemi 11 haftaya yükselen Altay, ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.30’da başlayacak.

Ligde 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 16’ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, 12 puanı bulunan son sıradaki Kasımpaşa’yı yenerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren stoper İbrahim forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ile son alarak 2008-2009 sezonunda Ankara’daki 1’inci Lig Play-Off yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelen Altay, normal süresi 1-1 sona eren müsabakada rakibine seri penaltı vuruşlarıyla 5-3 yenilerek finale yükselme fırsatını kaçırmıştı. İzmir ekibi, 2006-07’de ise 90 dakikası 2-2, uzatmaları 3-3 biten Play-Off finalinde Kasımpaşa’ya yine penaltılarla 7-6 mağlup olarak Süper Lig’in kapısından dönmüştü.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2018-2019’da çalıştırdığı Kasımpaşa’ya bu kez rakip olacak.

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#Süper Lig#Altay#Kasımpaşa

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