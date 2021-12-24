Altay devreyi İstanbul’da kapatıyor

Haberin Devamı

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.30’da başlayacak.

Ligde 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 16’ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, 12 puanı bulunan son sıradaki Kasımpaşa’yı yenerek devre arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren stoper İbrahim forma giyemeyecek.



Kasımpaşa ile son alarak 2008-2009 sezonunda Ankara’daki 1’inci Lig Play-Off yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelen Altay, normal süresi 1-1 sona eren müsabakada rakibine seri penaltı vuruşlarıyla 5-3 yenilerek finale yükselme fırsatını kaçırmıştı. İzmir ekibi, 2006-07’de ise 90 dakikası 2-2, uzatmaları 3-3 biten Play-Off finalinde Kasımpaşa’ya yine penaltılarla 7-6 mağlup olarak Süper Lig’in kapısından dönmüştü.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2018-2019’da çalıştırdığı Kasımpaşa’ya bu kez rakip olacak.