Altay çok kritik sınavda! Rakip Yeni Malatyaspor...

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Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak 29’uncu hafta mücadelesinde Erkan Özdamar düdük çalacak.

Sezon sonuna kadar kadınlara ve 18 yaş altı öğrencilere maç biletlerini ücretsiz yapan yönetim maraton tribünü bilet fiyatını 20, numaralı tribünü ise 40 TL olarak belirledi.

İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı sol bek Naderi dışında eksik yok.



Ligde son 10 maç öncesi 26 puanla kurtuluş hattının 6 puan gerisinde 18’inci sırada yer alan Altay, 20 puanı bulunan Malatya ekibini yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 5 maçta 2, galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi ile 8 puan toplayan siyah-beyazlılar, ilk yarıda deplasmanda 2-1 yenildiği rakibinden rövanşı almak istiyor.

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Alsancak’taki ilk galibiyetini Gaziantep FK’yı 3-2 yenerek alan Altay, Yeni Malatyaspor’u da dize getirerek mabedi olarak gördüğü yeni stadında 2’de 2 yapmaya çalışacak.