Altay, Cenk Özkacar ile gururlandı

Fransız takımının evinde Monaco'ya 2-0 yenildiği Fransa Kupası çeyrek final mücadelesinde 80'inci dakikada oyuna giren 20 yaşındaki stoper, Olympique Lyon'da forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Cenk, "Takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek" diye konuştu.

Ümit Milil Takım'da da görev alan Cenk Özkacar, Olympique Lyon'a 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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