MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay, Cenk Özkacar ile gururlandı
GeriFutbol Altay, Cenk Özkacar ile gururlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Altay, Cenk Özkacar ile gururlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay, Cenk Özkacar ile gururlandı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın altyapısından yetişip, 2020 Ağustos ayında Fransa League 1'de mücadele eden Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar, önceki gün A takımla ilk maçına çıkarak İzmir temsilcisini gururlandırdı.

Fransız takımının evinde Monaco'ya 2-0 yenildiği Fransa Kupası çeyrek final mücadelesinde 80'inci dakikada oyuna giren 20 yaşındaki stoper, Olympique Lyon'da forma giyen ilk Türk oyuncu oldu.

Sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Cenk, "Takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek" diye konuştu.

Ümit Milil Takım'da da görev alan Cenk Özkacar, Olympique Lyon'a 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Altay, Cenk Özkacar ile gururlandı

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi