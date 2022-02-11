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Altay Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Altay#Çaykur Rizespor
Altay Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Altay Çaykur Rizespor maçı ile iki takım Süper Lig'in bu akşam oynanacak açılış mücadelesinde sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Çaykur Rizespor ile oynadığı son 10 lig maçının sadece birini kaybeden Altay, tek mağlubiyetini Mart 2009'da sahasında aldı. Altay'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını üçer gol yiyerek kaybeden Çaykur Rizespor, daha önceki dört İzmir ziyaretinde mağlubiyet almamıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Altay Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Son Süper Lig maçında Göztepe'yi 2-0 mağlup eden ve kulüp tarihindeki en uzun galibiyet hasretine son veren Altay, eylül ayından bu yana üst üste 2+ karşılaşmadan üçer puanla ayrılamıyor. Bu sezon Süper Lig'de deplasman galibiyeti alamayan tek takım olan Çaykur Rizespor, en üst ligde sadece 1980/81'in ilk 13 dış saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçti.

Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybeden Altay, kulüp tarihinin en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. İzmir takımlarına konuk olduğu son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Çaykur Rizespor, son üç ziyaretinden de 2-0 mağlup döndü. Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en fazla isabetli şut fırsatı tanıyan iki takım olan Çaykur Rizespor ve Altay, aynı zamanda kalesinde en fazla gol beklentisi gören iki ekip konumunda.

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Süper Lig'in 2021/22 sezonunda Altay'dan daha az maçta ilk golü atan tek takım Çaykur Rizespor. İzmir ekibi, açılışını yaptığı sekiz karşılaşmada 11 puan kaybederken; Rize ekibi bu şekilde sadece 3 puan bıraktı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçta birer gole doğrudan katkı sağlayan Altay orta sahası Thaciano, daha önceki 13 karşılaşmada tek golde pay sahibi olabilmişti.

Süper Lig'e geldiği 2019/20'den bu yana yaptığı dokuz gol katkısının yedisini oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda kaydeden Yusuf Sarı, bu sezonki iki golünü de bu şekilde kaydetti.

ALTAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Altay#Çaykur Rizespor

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