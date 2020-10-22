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DHA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Altay, Bornova'da ilk kez puan kaybetti!

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Altay, Bornova'da ilk kez puan kaybetti!
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TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 maç kazandıktan sonra 1-0 öne geçtiği İzmir derbisinde Altınordu'ya 2-1 yenilen Altay, galibiyet serisinin devamını getiremeyerek zirve yarışında yara aldı.

Maçtan önce teknik direktör Yücel İldiz dahil 3 teknik ekip, 8 futbolcu, 2 sağlık personeli, 2 de idari personel olmak üzere kulüpte 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle zor bir süreç geçiren siyah-beyazlılar, moral bozukluğuyla çıktığı derbiden zaferle ayrılmayı başaramadı.

Altınordu, Altayı yendi ve zirve yarışa tutundu
Altınordu, Altay'ı yendi ve zirve yarışa tutundu!

Altay'ın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki namağlup unvanı da sona erdi.

Geçen sezon Bornova'da çıktığı 8 maçta 8 galibiyet alan, bu sezon aynı stadyumda 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi daha önce bileğinin bükülmediği tesisten bu kez eli boş ayrıldı.

Altay'ın 3 maçlık gol yememe serisi de Altınordu maçıyla son buldu.

Ligde 10 puanla Play-Off hattının dışında kalan Altay, pazar günü evinde 11 puanlı Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

 

Altay, Bornovada ilk kez puan kaybetti

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