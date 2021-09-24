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Altay Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Montero kadrodan çıkarıldı... İşte kadrolarda son durum

#Altay#Beşiktaş#Süper Lig
Altay Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda Montero kadrodan çıkarıldı... İşte kadrolarda son durum

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı ekip, Altay karşısında moral arayacak. Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadele... Peki Altay Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçına çıkacak. Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

 

ALTAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Altay maçı bu akşam oynanacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

TAKIMDA 8 EKSİK

Beşiktaş, sakat ve cezalı oyuncularından dolayı 8 eksikle Altay deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Umut Meraş ve Rachid Ghezzal'in yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Adana Demirspor maçı bittikten sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay karşısında takımını yalnız bırakacak.

 

BEŞİKTAŞ'TA MONTERO, ALTAY MAÇI KADROSUNDAN ÇIKARILDI

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Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam deplasmanda Altay ile karşılaşacak Beşiktaş'ta İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, kadrodan çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Montero'nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi. Sakatlıklar ve cezalı futbolcular nedeniyle İzmir'e 16 kişilik kadroyla giden Beşiktaş'ta Montero'nun da kadrodan çıkarılmasıyla eksik sayısı 10'a yükseldi.

Siyah-beyazlılarda, Montero'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin, Rachid Ghezzal ile cezalı Valentin Rosier, bu akşam saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacak karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

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#Altay#Beşiktaş#Süper Lig