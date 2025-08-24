Altay Bayındır'lı Manchester United, Fulham'a takıldı!

Haberin Devamı

Fulham ile Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi.

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda ise dakikalar 58'i gösterdiğinde Rodrigo Muniz topu kendi filelerine gönderdi ve Manchester United 1-0 öne geçti. Fulham ise 73'te Emile Smith Rowe ile cevap verdi karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Öte yandan maçın ilk yarısında Bruno Fernandes, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milli file bekçimiz Altay Bayındır ise mücadeleye ilk 11'de başladı ve toplam 2 kurtarışa imza attı.

Altay Bayındır, önce kurtardı ardından Cunha'ya inanılmaz bir pas attı ancak Manchester United, skoru değiştiremedi. pic.twitter.com/q168BUYVgY — Spor Arena (@sporarena) August 24, 2025

Ligin ilk haftasında Arsenal'a 1-0 mağlup olan Kırmızı-şeytanlar puanını 1'e yükseltti. Fulham ise puanını 2 yaptı.

Ligin gelecek haftasında Fulham deplasmanda Chelsea'nin konuğu olacak. Ruben Amorim'in öğrencileri ise sahasında Burnley ile karşılaşacak.