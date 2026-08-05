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Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu! Satın alma opsiyonlu kiralık

Güncelleme Tarihi:

#Altay Bayındır#Manchester United#Celta Vigo
Altay Bayındırın yeni takımı belli oldu Satın alma opsiyonlu kiralık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 11:52

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu.

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Manchester United'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği Altay Bayındır, Celta Vigo'ya gidiyor.

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ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre, Celta Vigo ile Manchester United, Altay Bayındır'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Celta Vigo'nun Manchester United ile Altay için satın alma opsiyonlu kiralık transfer için anlaşma sağladı.

OPSİYONU 4 MİLYON EURO

Habere göre İspanyol kulübü Altay'ı bonservisiyle kadrosuna katmak isterse 4 milyon Euro ödeyecek. Bu bedelin sezon sonunda değişebileceği belirtildi.

MANU'DA 6 MAÇTA FORMA GİYDİ

2023 yazında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon 6 karşılaşmada görev alabildi.

 

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#Altay Bayındır#Manchester United#Celta Vigo

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