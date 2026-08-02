Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu!

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Manchester United'da geçtiğimiz sezon yalnızca 6 maçta şans bulan, Karl Darlow transferi ve Radek Vitek'in kiradan dönmesiyle birlikte 4. kaleci konumunda düşen Altay Bayındır, İngiliz devinden ayrılmak üzere.

Galiçya basınından Metropolitano'nun haberine göre; La Liga'nın köklü kulüplerinden Celta Vigo, milli kaleci Altay Bayındır'ın kiralık transferi konusunda Manchester United ve oyuncu cephesiyle anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMELER HAZIRLANIYOR

Kulüpler arasında belge değişiminin başladığı ve sözleşmelerin imzalanması da dahil olmak üzere son detayların görüşüldüğü belirtliyor.

Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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PERFORMANSI

2023 yazında 5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz devinde 3 sezonda 17 resmi maçta şans buldu. 28 yaşındaki tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer maçlarda toplam 31 gol yedi.