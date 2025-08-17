×
Altay Bayındır'ın yediği gol, İngilizleri çileden çıkardı! Efsanelerden sert eleştiri: 'Zarar vermeye devam edecek'

#Premier Lig#Altay Bayındıır#Manchester United
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 20:24

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında sahasında Arsenal'i konuk etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli kalecimiz Altay Bayındır, karşılaşmanın 13. dakikasında kalesinde gördüğü gol nedeniyle İngiliz taraftarların ve kulübün efsane futbolcularının sert eleştirilerine maruz kaldı.

Premier Lig'in açılış haftasında Manchester United, sahasında Arsenal'i konuk etti.

Maça İlk 11’de sakatlığı nedeniyle Andre Onana’nın yerine sahaya çıkan milli file bekçisi, 13. dakikada kalesinde gördüğü talihsiz gol maça damga vurdu. Old Trafford'da oynanan müsabaka Arsenal'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, milli kaleci eleştiri oklarının hedefi oldu. 

ALTAY BAYINDIR DİKKAT ÇEKTİ

Mücadelenin 13. dakikasında Londra ekibinin kullandığı köşe vuruşunda Altay Bayındır'ın hamlesi topu ıskalayınca, boşta kalan Riccardo Calafiori meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

NEVILLE: "MANU'YA ZARAR VERMEYE DEVAM EDECEK"

Sky Sports yorumcusu ve eski United futbolcusu Neville, pozisyonun ardından Bayındır’ı eleştirerek şunları söyledi;

“Bu, Manchester United’a zarar vermeye devam edecek. Kaleci daha güçlü olmalı. Rakip oyuncunun ona temas ettiğini söyleyecektir ama bu bahane değil. Bu seviyede o topa çıkıyorsan, alanını koruyacaksın.”

KEANE: 'ALTAY ÇOK ZAYIF'

Kulübün efsane futbolcularından Roy Keane ise Altay Bayındır hakkında şu sözleri sarf etti:

"Kaleci, altı pas alanında kontrolü eline almalı. Defalarca söyledim. Orası sizin bölgeniz. Daha şiddetli, daha agresif olmalısınız. Altay çok zayıf ve yumuşak kaldı pozisyonda."

İNGİLİZ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Daily Mail'in derlediği habere göre, United taraftarları, sosyal medyada milli file bekçisine tepki yağdırdı.

Bir taraftar, “Onana’yı özleyeceğim aklıma gelmezdi, Bayındır onu iyi gösteriyor” sözlerini sarf ederken, bir başka kullanıcı “Yeni sezon, aynı hayal kırıklıkları” yorumunda bulundu.

RUBEN AMORIM'DEN AÇIKLAMA

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ruben Amorim, Altay Bayındır yerine Tom Heaton’ın oynatılması hakkında: “Neden? Altay böyle bir gol mü yedi, nerede?” cevabını verdi. 

Kendisine Spurs maçında Altay'ın yediği gol hatırlatılınca ise Amorim, “VAR olmadan… VAR olsa bu bir faul. Peki sonraki maçta ne oldu? Siz o maçı hatırlamıyorsunuz ama ben hatırlıyorum. Altay inanılmazdı.” dedi. 

