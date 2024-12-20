Altay Bayındır'ın yediği gol gündem oldu, İngilizler çıldırdı! Ruben Amorim'den açıklama...

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İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Tottenham ile Manchester United kozlarını paylaşt. Mücadeleyi Tottenham 4-3'lük skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 54. dakikalarda Solanke, 46. dakikada Kulusevski, 88. dakikada Heung-min Son kaydetti.

Manchester United'ın gollerini ise 63'te Zirkzee, 70'da Diallo ve 90+4'te Evans kaydetti.

ALTAY BAYINDIR KORNERDEN YEDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, gösterdiği performansla eleştiri oklarını hedefi oldu.

Maçın 88. dakikasında Heung-min Son, kornerden direkt ağları havalandırdı.

FAUL İTİRAZI

Kornerden yediği gol sonrası Altay Bayındır, pozisyonun faul olduğu gerekçesiyle itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.

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İNGİLİZ BASININDA MANŞETLERDE

Maçın ardından İngiliz basınında "Altay Bayındır'ın feci hatası" ve "Amorim'in rotasyon kararı Altay Bayındır'ın maçı kaybettirmesiyle ters tepti" şeklinde manşetler yer aldı.

İNGİLİZ TARAFTARLAR ÇILDIRDI

Sosyal medyada da İngiliz taraftarlar, Altay Bayındır'ın yediği 4. golle ilgili ""Berbat pozisyon alma, berbat şut durdurma. Genel olarak tam bir fiyasko!", "Altay bu yüzden oynamıyor. Yeterince iyi olmadığını hep söyledim.", "Altay Bayındır bizim formayla iyi bir maç çıkardı mı?" şeklinde paylaşımlar yaptı.

RUBEN AMORIM KORUDU

Maçın ardından Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, "Altay Bayındır takımdan özür diledi mi?" sorusuna, "Hayır, bunu yapmak zorunda değil. Odaklanması gerekiyor. Maçı göreceğiz ve bu takımın her oyuncusunu geliştireceğiz. Birlikte kazanırız, birlikte kaybederiz. Önemli olan birey değil, takımdır." ifadelerini kullandı