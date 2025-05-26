Altay Bayındır'ın pozisyonu Aston Villa'yı çıldırttı! Şikayette bulundular: 'Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık'

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İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Manchester United ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için beraberliğin yettiği Aston Villa maçta yaşanan olayla büyük şok yaşadı.

ALTAY 11’DE BAŞLADI, MANU 2-0 KAZANDI

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-0 kazanmayı başardı. Milli kalecimiz Altay Bayındır’ın ilk 11 başladığı maçta Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Amad Diallo ve 87. dakikada Christian Eriksen kaydetti. Öte yandan Aston Villa'da kaleci Emiliano Martinez, 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

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DEVLER LİGİ İÇİN 1 PUAN ASTON VİLLA’YA YETECEKTİ

Aston Villa, Old Trafford'dan 1 puan alması halinde bile Şampiyonlar Ligi biletini elde edecekti ancak yenilgi sonrası Newcastle ile puanlarını eşitleyip 6. sırada kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

ALTAY’A FAUL SONRASI GOL İPTAL EDİLDİ

Maçta yaşanan bir pozisyon Aston Villa’yı çileden çıkardı. Karşılaşmanın 74. dakikasında durum 0-0 iken Rogers, Altay’ın önünden topu alarak golünü attı. Fakat maçın hakemi Bramall, pozisyonda Altay’a faul yapıldığı gerekçesiyle Aston Villa’nın golünü iptal etti. Rogers'ın Altay'a faülünde top kale çizgisini geçmeden önce Bramall düdüğünü çaldığı için VAR da müdahale edemedi.

Pozisyon sonrası golü atan Rogers başta olmak üzere bütün Aston Villa cephesi hakeme büyük tepki gösterdi fakat karar değişmedi.

Golleri iptal edilen Aston Villa, 2 dakika sonra gelen Diallo’nun golüyle bir kez daha şok oldu. 90 dakika ise Manchester United’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

EMERY: HAKEMLE KONUŞTUM, HATALARINI BİLİYOR

Maçın ardından pozisyon hakkında konuşan Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, ‘'Bugün sezon hakkında konuşabiliriz, 90 dakika hakkında konuşabiliriz ve kilit anlar hakkında konuşabiliriz. Kilit an elbette Morgan Rogers'ın golü ve hakemin pozisyona nasıl karar verdiğiydi. Hakemle konuştum ve hatalarını biliyor. Her gün hata yapıyoruz; ben de yapıyorum. VAR'a inanıyorum ve Premier Lig'de çok iyi hakemlerimiz olduğunu düşünüyorum ama bazen hata yapabiliyorlar. Bu golle, belki daha iyi bir sonuç ve Şampiyonlar Ligi pozisyonu elde edebilirdik, ancak aldığımız sonuçtan daha fazlasını hak etmedik.’ dedi.

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ASTON VİLLA: HAKEM HAKKINDA ŞİKAYETTE BULUNDUK

Maçın ardından hakeme büyük bir tepki gösteren Aston Villa, iptal edilen golleri nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne gitmelerine engel olunduğunu açıkladı. Villa açıklamasında hakem Thomas Bramall'ı takımın Şampiyonlar Ligi'ni kaçırmalarına neden olan bir 'hata' yapmakla suçladıktan sonra İngiltere'deki maçların hakemliğinden sorumlu kuruma (PGMOL) şikayette bulunduklarını doğruladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Aston Villa, kulübün bugün Old Trafford'da Manchester United ile oynanan maçın ardından maç görevlilerinin seçim sürecine ilişkin endişelerini dile getirmek üzere PGMOL'a yazı yazdığını teyit edebilir.

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Bugünkü fikstürde böylesine yüksek riskler varken, kulüp daha deneyimli bir hakemin atanması gerektiğine inanmaktadır. Bugün Premier Lig'de maç yöneten 10 hakem arasında Bramall en az tecrübeli 2. hakemdi.

Sezon boyunca oluşturulan standartlara göre, erken düdük çalma kararı mevcut hakemlik kurallarına açıkça aykırıdır. VAR, bu tür durumların hak ettikleri incelemeyi almalarını sağlamak için var. Ne yazık ki teknolojinin amacına hizmet etmesine izin verilmedi.

Sonuç olarak, bizim için sonucun değişmeyeceğini kabul ediyoruz, ancak yüksek riskli maçların hakemlik açısından bu şekilde ele alınmasını sağlamak ve uygulanan VAR teknolojisinin etkili olmasına izin verilmesini sağlamak için seçim metodolojisinin ele alınmasının önemli olduğuna inanıyoruz.' denildi.

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MANCHESTER’IN KABUS SEZONU 15.LİKLE BİTTİ

Kabus gibi bir sezon geçiren Manchester United ise sezonu 42 puanla 15. sırada noktaladı.