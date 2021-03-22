Altay Bayındır'ın heykeli dikilsin

Beraberliğe üzülen ve maç sonu gözyaşlarını tutamayan 23 yaşındaki kaleci maçın ardından “Duygu yoğunluğu hat safhadaydı. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışarı vurdu. Bizim kaybetme ya da berabere kalma gibi bir lüksümüz yok. Her zaman galibiyet elde etmemiz gerekiyor” dedi.

F.Bahçe’nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, derbide sahanın, karşılaşma sonrasında sosyal medyanın yıldızı oldu. Beşiktaş’ın 48. dakikada öne geçtiği karşılaşmada tam 6 kurtarışa imza atan yıldız eldiven takımını ayakta tutan isim olurken zorlu deplasmanda kazanılan 1 puanda başroldeydi. Maç sonu da göz yaşlarına hakim olamayan Altay sosyal medyada da gündem oldu. Sadece twitter’da hakkında 80 binin üzerinde paylaşım yapılan Altay için sarı lacivertlilerin yaptığı yorumlarda “Heykeli dikilsin” çağrısı dikkat çekti.

F.Bahçe’ye yakışanı oynamalıyız

Genç eldiven beraberlikten dolayı üzgün olduklarını belirtirken maç sonu ”Buraya mutlak galibiyet için gelmiştik ama beraberlikle dönüyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Konsantrasyonumuzu artırarak devam etmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkarıp, yapmamız gereken

şeyleri daha özverili bir şekilde yaparak yolumuza devam edeceğiz. Golü daha erken bulsaydık daha farklı bir skor olabilirdi. Biz Fenerbahçe’yiz. Bize yakışan oyunu oynamamız gerekiyor. İkinci 2. oyunu ilk yarıda da oynamalıydık. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur” dedi.

İnşallah emeğin karşılığını alırız

Altay Bayındır 90 dakikanın tamamlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamamasıyla ilgili olarak ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Duygu yoğunluğu hat safhadaydı. Duygusal anlamda yoğun hisler yaşadım. Bu da dışarı vurdu. Bizim kaybetme, berabere kalma gibi bir lüksümüz yok. Her zaman galibiyet elde etmemiz gerekiyor. Bu karşılaşmada 1 puan aldık. Bundan sonraki maçlara da ciddiyetle, hataya yer vermeden devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda verdiğimiz mücadelenin, emeğin, yaşadığımız her şeyin karşılığını alırız.”

TWEETLER:

@Cemozca · Bir daha Kadıköy’e heykel dikeceksiniz o kişi ALTAY BAYINDIR olmalı.. Senin o gözyaşların bizim şerefimiz haysiyetimiz’dir kardeşim.

@salcareyiz: · Altay Bayındır’ın bu akşam tutamadığı tek şey gözyaşlarıydı. Fenerbahçe sensin kardeşim benim.

@emredebruyne · Fenerbahçe için ağlayanları bu taraftar hiç bir zaman unutmaz. Altay Bayındır, Gökhan Gönül biz sizlerden razıyız.

@10smantas · Altay’ın bir damla gözyaşı > Erol Bulut kariyeri

@cilingirtunahan · Farka gidecek maçta Fener’e puanı Altay getirmiş. Helal olsun, ne diyelim.

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