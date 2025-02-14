Altay Bayındır'dan radikal karar! 2026 Dünya Kupası için harekete geçti

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İngiliz devinde ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki file bekçisinin, sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

DÜZENLİ FORMA ŞANSI BULAMADI

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından bir türlü düzenli forma şansı bulamayan Altay Bayındır, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Manchester United’da birinci kaleci Andre Onana’nın arkasında yedek kalan milli kaleci, henüz hiçbir Premier Lig maçında forma şansı bulamamış duruda.

ÖNCELİĞİ PREMIER LİG AMA...

kariyerinde yeniden düzenli forma giyebileceği bir takımda devam etmek isteyen Altay Bayındır’ın önceliği Premier Lig’de kalmak. Ancak istediği teklifleri alamaması durumunda Türkiye’ye dönüşe de sıcak baktığı iddia ediliyor. Manchester United kulübü ise milli kaleciyi kiralama formülüne olumlu yaklaşıyor.

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2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım’da birinci kaleci olmayı hedefleyen Altay, düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

ALTAY BAYINDIR'IN RAKAMLARI

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, 2 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Toplamda 8 gol yiyen başarılı eldivenin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.