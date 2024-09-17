Altay Bayındır'dan Erik ten Hag'a mesaj: Benim için yeterli değil | Daha fazla maça çıkmalıyım

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Fenerbahçe'de geçirdiği 4 yılın ardından Premier Lig ekibi Manchester United'a imza atan kaleci Altay Bayındır, takımdaki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Kulübün internet sitesine konuşan Bayındır, daha fazla şans bulması gerektiğinin altını çizdi.

İşte Altay Bayındır'ın sözleri:

"OYNAMAK İSTİYORUM"

"Her zaman hazır olmam gerekiyor. Çok çalışıyorum. Eğer bir futbolcuysanız, şansın size ne zaman geleceğini bilemezsiniz ve hazır olmanız gerekir. Antrenmanlarda çok çalışıyorum ve oynamak istiyorum. Daha fazla şans bulmaya ihtiyacım var. Tabii ki bu bir futbolcu için çok önemli."

"MAÇTA KENDİNİZİ GÖSTERMENİZ GEREKİR"

"Futbolda antrenmanda ve maçta farklı şeyler yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. İkisi birbirinden farklı şeyler. Antrenman sahasında çok çalışabilir ve her şeyi yapabilirsiniz ama maçta kendinizi göstermeniz gerekir."

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"ANTRENMANDA ÇOK ÇALIŞMAK GEREKİYOR AMA..."

"Kendinizi maçta göstermek daha önemli çünkü maçta kendinizi gösterseniz herkes bunu görebilir. Elbette antrenmanda çok çalışmanız ve kendinizi göstermeniz gerekiyor. Ancak bu ikisi farklı şeyler. Kendinizi oyunda ve sahada göstermeniz gerekiyor."

"BENİM İÇİN YETERLİ DEĞİL"

"Geçen yıl uzun süre şans bulamadım, sadece bir maçta oynadım. Bu benim için yeterli değil. Ama hayatta her şey olabilir. Sadece odaklanmalı ve çok çalışmalısınız. Hayatta her şey değişebilir."

"ŞANS BULURSAM HAZIR OLACAĞIM"

"Eğer şans bulursam hazır olacağım. Kaleye geçersem kendimi göstereceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım"

"EURO 2024'TE O ENERJİYİ HİSSEDİYORDUK"

"EURO 2024'te herkes mutluydu ve oyunumuzdan keyif alıyordu. Almanya'da oynuyorduk, orada çok fazla Türk var. Zemine ayak bastığımızda evimizde oynuyormuş gibi hissediyorduk. Otelden stadyuma gidene kadar herkes bizi takip edip destekliyordu. O enerjinin geldiğini hissediyordunuz. Ailemin yanına gittiğimde herkes tebrik ediyordu. Sanırım bizim için iyi geçti diyebiliriz."