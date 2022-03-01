Altay Bayındır'dan duygusal paylaşım! 'Buraya galibiyet fotoğrafı koymak isterdim ama...'

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Kasımpaşa maçında yaptığı kurtarışlarla Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren milli kaleci Altay Bayındır, Rusya işgaliyle sığınaklara inen çocukların fotoğrafını paylaşıp duygusal bir mesaj kaleme aldı.

Altay Bayındır'ın mesajı şu şekilde:

Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya. Bir kurtarış anı belki. Ama hayata tutunmaya; bombalardan kurtulmaya çalışan çocuklar varken çok zor. Parkta oynaması; top peşinde koşması gereken yaşta sığınaklara hapsolan, ailesiyle yollara düşen çocuklar. Evlatlarımıza miras hayat. #NoWar