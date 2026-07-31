Altay Bayındır'a teklif var! Gözler ManU'da

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İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’da başkan Marian Mourino’nun “kaleci transferi yakında açıklanacak” sözlerinin ardından gözler transfere çevrildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Celta’nın gündemine gelen kalecilerden biri de Manchester United forması giyen milli file bekçimiz Altay Bayındır oldu.

Gazeteci Alberto Bravo’nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Celta Vigo, Altay Bayındır için Manchester United’a kiralama teklifi sundu. Ancak İngiliz ekibiyle sözleşmesinin bitimine yalnızca 1 yıl kalmış olması, kiralama ihtimalini zayıf kılıyor.

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Bu nedenle Manchester United’ın, Fenerbahçe’den transfer ederken yaptığı yatırımın bir kısmını bonservisle geri kazanmak isteyebileceği belirtiliyor.

MANU'DA İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI

2023 yaz transfer döneminin son gününde 5 milyon Euro karşılığında Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır, İngiltere kariyerinde beklediği süreleri bulamadı. Son üç sezonda toplam 17 resmi maça çıkan milli kaleci, kalesinde 31 gol gördü.

ALTAY: ZAMAN HER ŞEYİ GÖSTERECEK

Milli eldiven, geçtiğimiz günlerde bir taraftarın kendisine, geleceğine ilişkin sorduğu soruya, "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Zaman her şeyi gösterecek." yanıtını vermişti.