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Altay Bayındır'a teklif var! Gözler ManU'da

Güncelleme Tarihi:

#Altay Bayındır#Manchester United#Transfer
Altay Bayındıra teklif var Gözler ManUda
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 15:11

A Milli Futbol Takımı'mızın eldivenlerinden Altay Bayındır için La Liga ekibi teklifini iletti.

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İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’da başkan Marian Mourino’nun “kaleci transferi yakında açıklanacak” sözlerinin ardından gözler transfere çevrildi.

Altay Bayındıra teklif var Gözler ManUda

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Celta’nın gündemine gelen kalecilerden biri de Manchester United forması giyen milli file bekçimiz Altay Bayındır oldu.

Altay Bayındıra teklif var Gözler ManUda

Gazeteci Alberto Bravo’nun sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Celta Vigo, Altay Bayındır için Manchester United’a kiralama teklifi sundu. Ancak İngiliz ekibiyle sözleşmesinin bitimine yalnızca 1 yıl kalmış olması, kiralama ihtimalini zayıf kılıyor.

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Bu nedenle Manchester United’ın, Fenerbahçe’den transfer ederken yaptığı yatırımın bir kısmını bonservisle geri kazanmak isteyebileceği belirtiliyor.

Altay Bayındıra teklif var Gözler ManUda

MANU'DA İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI

2023 yaz transfer döneminin son gününde 5 milyon Euro karşılığında Manchester United’a transfer olan Altay Bayındır, İngiltere kariyerinde beklediği süreleri bulamadı. Son üç sezonda toplam 17 resmi maça çıkan milli kaleci, kalesinde 31 gol gördü.

Altay Bayındıra teklif var Gözler ManUda

ALTAY: ZAMAN HER ŞEYİ GÖSTERECEK

Milli eldiven, geçtiğimiz günlerde bir taraftarın kendisine, geleceğine ilişkin sorduğu soruya, "Hiçbir fikrim yok. Göreceğiz. Zaman her şeyi gösterecek." yanıtını vermişti.

 

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#Altay Bayındır#Manchester United#Transfer

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