Altay Bayındır'a Kadıköy'de bir kez daha tepki! Fenerbahçe-Rennes maçında gelen goller sonrası...

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Fenerbahçe ile Rennes'in kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında tribünlerden tepki geldi.

TRİBÜNLER DOLDU

Fenerbahçeli taraftarlar, Rennes maçına yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, zorlu müsabakada tribünlerde kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Mücadele öncesi takımlarına sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tek tek tüm oyuncuları tribünlere çağırarak tezahürat yaptı

100 KADAR RENNES TARAFTARI DA TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

100 kadar Rennes taraftarı da takımlarını Ülker Stadı'nda yalnız bırakmayarak, misafir tribündeki yerini aldı.

ÜST ÜSTE GOLLER GELİNCE...

Rennes, 5. dakikada Gouiri, 16. dakikada Terrier ve 30. dakikada Gouiri ile 3 gol buldu. Konuk ekipte 10. dakikada Majer'in kaydettiği gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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İLK 4 İSABETLİ ŞUT DA AĞLARLA BULUŞTU

Fransız ekibinin ilk 4 isabetli şutunda da topun ağlarla buluşması dikkat çeken bir istatistik oldu.

BİR KEZ DAHA ALTAY'A TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, skorun 3-0'a gelmesinin ardından Altay Bayındır'ı ıslıkladı. İlerleyen dakikalarda alkışlar da duyulsa ıslık sesleri devam etti.

KARAGÜMRÜK MAÇINDA DA TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

Süper Lig'de 9. haftada oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük karşılaşmasında da benzer şeyler yaşanmıştı.

Karagümrük, ilk 4 isabetli şutunda 4 gol bulmuş ve tribünler Altay Bayındır'a tepki göstermişti.

JESUS SAHİP ÇIKMIŞTI

Yaşananların ardından Jorge Jesus, "Bu durumu normal karşılamıyorum, buna alışkın değilim. Taraftarlar işler iyi gitmediği zamanda da oyuncularına sevgi göstermeli. Kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor taraftarın. Sadece işler iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek gerekiyor. Altay büyük bir kaleci ve milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir. Sevgi gösterilmesi gerekir. Tüm taraftarlar böyle düşünmeli. Sol bek konusunda fikrinizi anlıyorum ama kararı teknik direktörü veriyor. Gerektiğinde bir çok değişiklik yapabiliyoruz. O karar herkes tarafından normal karşılanmayabilir. Lincoln’ün avantajı şuydu. Alioski 90 dakika oynamıştı son maçta. Bu maçta çok fazla rotasyon yapamadım. Bugüne kadar çok az toparlanma süremiz vardı. Toparlanmak için daha az süre vardı, daha az değişiklik yaptık. Sakat oyuncular ve yorgun oyuncular var. Bunun bazı göstergelerini gördük. Bu şeylerin hepsi birbiriyle bağlantılı" şeklinde konuşmuştu.

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