Altay Bayındır'a İngiliz basınından düşük not ve sert sözler!

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Sezona Erik ten Hag yönetiminde başlayan, ardından Ruben Amorim ile yola devam eden Manchester United, bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselme başarısı gösterse de, Premier Lig’de hayal kırıklığı yarattı.

Son olarak ligin 36. haftasında taraftarının önünde West Ham United'ı ağırlayan Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim, kadroda rotasyona giderken kaleyi ise Andre Onana'nın yerine Altay Bayındır'a şans verdi.

Old Trafford'da oynanan müsabakayı konuk ekip 26. dakikada Soucek ve 57. dakikada Bowen'ın golleriyle 2-0 kazanırken, Manchester United'ın galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Mücadelenin ardından İngiliz basını, Manchester United'ı sert sözlerle eleştiri yağmuruna tutarken, Altay Bayındır hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

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DAILY MAIL: 'SİNİR KÜPÜ GİBİ GÖRÜNÜYORDU'

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail, Altay Bayındır'ın performansına 6 puan verirken şu ifadeler kullanıldı:

"Önceki maçlarda oynarken sinir küpü gibi görünüyordu ama Tomas Soucek'in vuruşunda ya da Jarrod Bowen'ın gollerinde yapabileceği bir şey yoktu."

THE SUN: 'DEFANS HATTINI TANIYOR MU?'

The Sun ise milli kaleci için "Bayındır geri hattını tanıyor mu? Onunla sözde savunma kalkanı arasında kesinlikle sıfır iletişim vardı." sözlerini sarf etti ve maç performansına 4 puan verdi.

ALTAY BAYINDIR'IN RAKAMLARI

İngiliz ekibinde 2. sezonunu geçiren Altay Bayındır, bu sezon 9 karşılaşmada formayı sırtına geçirdi. Söz konusu maçlarda ise milli file bekçisi sadece 2 kez kalesini gole kapatmayı başarabildi.

Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Bayındır'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro.