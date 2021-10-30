Altay Bayındır ve Luiz Gustavo, Konyaspor-Fenerbahçe maçında sakatlandı!

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında Luiz Gustavo sakatlık yaşadı.
Brezilyalı futbolcu oyuna devam edemedi ve yerini 59. dakikada Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.
ALTAY BAYINDIR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Karşılaşmanın 72. dakikasında ise Altay Bayındır sakatlandı. Genç file bekçisi, Serdar Gürler ile çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi.
Altay, kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.
HASTANEYE KALDIRILDI
23 yaşındaki kalecinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Altay Bayındır, Serdar Gürler ile çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi.— Spor Arena (@sporarena) October 30, 2021
Altay, kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.pic.twitter.com/zleL1PpX4n
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