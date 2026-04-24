Altay Bayındır, Türkiye'ye dönüyor! 2 dev istiyor

Uğurcan Çakır’ı 30 milyon Euro artı KDV karşılığında Galatasaray’a sattıktan sonra eylül ayında Andre Onana’yı Manchester United’tan kiralayan Trabzonspor’da, bu yaz da kaleci gündemi hareketli olacak.

Onana, ManU’ya geri dönecek fakat İngiliz ekibinde kalması neredeyse imkansız. Tecrübeli file bekçisinin kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği biliniyor.

ALTAY BAYINDIR SÜRPRİZİ

Yıllık maaşı 5 milyon Euro’nun üzerinde olan Onana’nın yerine öncelikle yerli kalecilere rota çevrildi. Yerli file bekçisi alarak, yabancı kontenjanında ekstra 1 isimlik yer açmayı düşünen Trabzonspor’da, Altay Bayındır ismi öne çıkıyor. Altay ile Beşiktaş da ilgileniyor.

PLASE MUHAMMED ŞENGEZER

Manchester United’tan ayrılacak olan Altay’ın yanı sıra Başakşehirli Muhammed Şengezer, Trabzonspor kaleci departmanı tarafından beğeniliyor. Ancak onunla ilgili de kulübünün isteyeceği bonservis rakamı belirleyici olacak.

TARIK SON SIRADA

Menajer önerisi şeklinde gündeme gelen Tarık Çetin ise maliyet açısından en uygun isim gibi duruyor. Çünkü Tarık’ın sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitiyor ve boşa çıkacak. Uzun süre Rizespor forması giyen 29 yaşındaki Tarık’la ilgili teknik heyetin henüz bir görüş belirtmediği öğrenildi.