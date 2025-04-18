Altay Bayındır, Süper Lig'e geri dönüyor!

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Bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da hedeflerinden uzak kalan Beşiktaş, kabus gibi geçen bu sezonu olabildiğince iyi bir yerde tamamlayarak gelecek sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlı ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ'A ALTAY ÖNERİSİ

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken Beşiktaş Yönetimi, sürpriz bir öneri aldı. Fanatik'te yer alan habere göre Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Altay Bayındır, Siyah-Beyazlılar’a önerildi.

BEŞİKTAŞ SICAK BAKMADI

Ancak Beşiktaş, yüksek maliyet gerekçesiyle bu öneriye sıcak bakmadı. Kara Kartal, bonservis bedeli ödemek istemediğini açık bir şekilde Ada ekibine bildirdi.

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YÖNETİMİN ŞARTI VAR

Yönetim, yalnızca milli kalecinin maliyetinin kulüp tarafından karşılanması ve herhangi bir ek ücret talep edilmemesi durumunda bu transfere olumlu yaklaşabileceklerini bildirdi.

HEDEF BELLİ

Aksi halde Altay transferinin gündemlerinde yer almayacağı vurgulandı. Beşiktaş, maliyet açısından daha uygun alternatiflere yönelmeyi planlarken, kadrosuna katacağı isimlerde hem ekonomik şartlara hem de sportif ihtiyaçlara göre hareket etmeyi hedefliyor.

M. UNITED PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki Altay Bayındır, Manchester United kariyerinde 8 maça çıkarken bu maçlarda kalesinde 14 gol gördü.