Spor Haberleri

Altay Bayındır Süper Lig'e dönüyor! Transfer için bonservisi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Altay Bayındır#Beşiktaş#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 09:34

Beşiktaş'ın gelecek sezon için kaleci adayları arasında yer alan Altay Bayındır'a dair Manchester United'da yeni karar çıktı.

Ara transfer döneminde Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transferi gerçekleştirememişti.  Siyah-Beyazlılar'a milli kalecinin transferinde müjde geldi. İşte detaylar...

ALTAY BAYINDIR MÜJDESİ

Kara Kartal'da ara transferdöneminde kaleye Devis Vasquez hamlesi yapılmıştı. Kolombiyalı file bekçisi, kiralık olarak takıma katılırken, sezon sonu için çalışmalar devam ediyor.

Bu bölgede listede yer alan ilk aday Altay Bayındır'dı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, 27 yaşındaki eldiveni takımdan göndermeye sıcak baktığı öğrenilmişti.

Son gelen haberler ise Beşiktaş Yönetimi'ni sevindirdi. Manchester temsilcisi, bu transfer için ciddi bir bonservis talep etmeyecek.

KOLAYLIK SAĞLANACAK

27 yaşındaki eldiven için 5 milyon Euro dolaylarında bir rakamın istendiği bildirildi.

Ayrıca senelik 3 milyon Euro'ya yakın bir ücret kazanan deneyimli file bekçisinin, bu konuda da kolaylık sağlayacağı belirtildi. Altay'ın, Beşiktaş'tan isteyeceği yıllık ücretin 2 milyon Euro olacağı öne sürüldü.

 

