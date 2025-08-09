Altay Bayındır penaltı kurtardı, Manchester United Edin Dzeko'lu Fiorentina'yı devirdi!

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni sezon hazırlıkları kapsamında son maçını İtalyan temsilcisi Fiorentina ile gerçekleştirdi.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi İngiliz ekibi seri penaltı atışlarının ardından kazanırken, milli kalecimiz Altay Bayındır damga vurdu.

Mücadelenin normal süresi Simon Sohm ve Gosens'in kendi kalesin attığı karşılıklı gollerle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve direkt olarak seri penaltı atışlarına geçildi.

Fiorentina'nın kullandığı ilk 4 penaltıda gole engel olamayan Altay Bayındır, son penaltıyı kurtararak, takımı galibiyete taşıdı. Fabiano Parisi'nin penaltısını ayaklarıyla çıkaran 27 yaşındaki eldiven 'aklını' işaret ederek sevindi.

Manchester United, toplam skorda Fiorentina'yı 6-5 mağlup etti.

DZEKO İLE 63 DAKİKA

Öte yandan Fiorentina'da Fenerbahçe'den transfer edilen Edin Dzeko, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 63 dakika sahada kaldı.

ALTAY BAYINDIR'IN RAKAMLARI

Geride kalan sezonda Manchester United formasını 4'ü Premier Lig olmak üzere 10 maçta sırtına geçiren Bayındır, söz konusu karşılaşmalarda kalesini 3 kez gole kapattı.