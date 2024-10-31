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Altay Bayındır oynadı, Manchester United gol yağdırdı! Maçta 7 gol ve tur bileti

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#Manchester United#Altay Bayındır#Futbol
Altay Bayındır oynadı, Manchester United gol yağdırdı Maçta 7 gol ve tur bileti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 01:26

Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nın Son 16 Turu'nda ağırladığı Leicester City'yi 5-2 mağlup etti ve tur biletini aldı. Karşılaşmada milli file bekçimiz Altay Bayındır 90 dakika süre aldı.

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Ruud van Nistelrooy'un geçici teknik direktör olarak çıktığı maçta Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda Leicester City'yi konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadelede Manchester United, Leicester City'yi 5-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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Kırmızı Şeytanlar'a turu getiren goller 15. ile 39. dakikalarda Casemiro, 28. dakikada Alejandro Garnacho ve 36 ile 59. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi. Leicester City'nin gollerini ise 33. dakikada Bilal El Khannous ve 45+3. dakikada Conor Coady kaydetti.

ALTAY BAYINDIR 11'DE BAŞLADI

Milli kalecimiz Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

TOTTENHAM, CITY'Yİ ELEDİ

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nın Son 16 Turu'nda karşılaştığı Manchester City’yi 2-1 mağlup ederek turladı.

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#Manchester United#Altay Bayındır#Futbol

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