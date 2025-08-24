×
Altay Bayındır Manchester United’dan ayrılıyor! İngiliz gazeteci transferi açıkladı

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 14:27

İngiltere Premier Lig devi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için sürpriz transfer glişmesi yaşandı.

Manchester United’da kaleci rotasyonunda büyük değişim kapıda. İngiliz devi, 23 yaşındaki Senne Lammens’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kırmızı Şeytanlar, kaleci hattını güçlendirmek için Antwerp’in genç file bekçisi Lammens’e 17 milyon sterlinlik yatırım yapıyor. Tom Heaton bir yıl daha takımda kalırken, ilk tercih André Onana olmaya devam edecek. Ancak Lammens’in gelişi, Altay Bayındır’ın Old Trafford’daki geleceğini ciddi biçimde belirsizleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Arsenal karşısında yaptığı hata sonrası eleştirilerin hedefi olan Altay’ın takımdan ayrılma ihtimali giderek artıyor. İngiliz basınına göre, Türk kaleci için menajerler yeni kulüp arayışına başladı.

İngiliz gazeteci Graeme Bailey, konuya ilişkin “Bayındır sezonun ilk maçına çıkmış olabilir ama geleceği hiç garanti değil. Lammens, Onana’ya ciddi bir rakip olarak getiriliyor. Bayındır için şimdiden yoğun şekilde yeni kulüp arayışları başladı. Oyuncunun aracıları çalışıyor. Bu bir kiralık transfer de olabilir” ifadelerini kullandı. Yeni transferin ardından United’ın dört kaleciyle sezona devam etmesi ihtimali bulunsa da kulüp yönetiminin bu duruma sıcak bakmadığı bildirildi.

