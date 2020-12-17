Altay Bayındır kırmızı kartla cezalı durumda! Gaziantep FK maçında kale için ilk aday Oytun Özdoğan | Son Dakika Fenerbahçe Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kalan Fenerbahçe'de kaleci Oytun Özdoğan, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.Altay Bayındır'ın kırmızı kartı sonrası oyuna girmesiyle ilgili konuşan genç kaleci, "Bir kaleci için en önemli olan şey hep hazır olmaktır, bu kulüp için elimden geleni yapıyorum. Bu benim ilk maçımdı, benden desteğini esirgemeyen herkese, altyapıdaki hocalarıma, bana antrenörlük yapan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey olmadı, bu bir başlangıç. Umarım her şey gönlümüzce olacak." dedi.

Kalede oynayan futbolcunun kendileri için fark etmediğini söyleyen Oytun, "Harun abi oynamış, ben oynamışım, Altay oynamış hiçbir önemi yok. Harun abiyi ben ailemden daha çok görüyorum. Önemli olan kim oynarsa oynasın 3 puanı almamız." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP FK MAÇINDA KALEDE

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır dün akşam oynanan Karacabey Belediye karşılaşmasında kırmızı kart gördü. Savunma arkasına atılan topta ceza alanını terk eden Altay, rakibin topa müdahalesi sonrası topu elle kesti. Hakem Altay'a kırmızı kart çıkardı.

Altay'ın kırmızı kartı sonrası Ömer Faruk kenara geldi, kaleci Oytun oyuna dahil oldu.

ALTAY BAYINDIR, LİG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Altay Bayındır, Türkiye Kupası'ndaki statü gereği gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Harun Tekin'in maça yetiştirilmesi için sağlık heyeti seferber olacak. Harun yetişemezse kaleyi Oytun devralacak.

İşte Altay Bayındır'ı ilgilendiren o madde;

MADDE 94 – KİŞİLERİN İHRAÇ EDİLMESİ

(1) Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen

futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye

kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.

(2) Kırmızı kart gören veya eylemleri nedeniyle disiplin kurulları tarafından cezalandırılan

futbolcular, o kategoride cezası infaz edilinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.

(3) Bir kişinin kırmızı kart veya müsabakadan men cezasının infaz edilebilmesi için bu

kişinin bir kulübe tescilli olması ve lisans işlemlerini tamamlamış olması gerekir.

(4) Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun

alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza

verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev

alamaz.

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(5) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı

kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı

gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer

kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler.

(6) Bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcula otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar.

(7) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle hakem tarafından müsabakadan ihraç edilen

görevliler otomatik olarak aynı kategorideki takip eden müsabakada yedek kulübesi ve

soyunma odasına giremezler.