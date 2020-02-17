Altay Bayındır Karius'un gerisinde kaldı!

Altay Bayındır, bu sezon kalesine gelen ilk şutların yüzde 85'ini savuşturamadı ve topu ağlarında gördü. Genç eldiven Karius'un da arkasında kalırken, bu istatistikte en başarılı isim Fernando Muslera.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak son maçlarda aldığı üst üste puan kayıplarıyla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Kanarya, 22 lig maçında kalesinde 26 gol gördü.

Bazı maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla takımına puanlar kazandıran Altay Bayındır, 26 golün 13'ünü maçta atılan ilk şutta yedi. Bayındır, kalesine gelen ilk şutların yüzde 85'ini savuşturamadı.

Genç eldiven ayrıca, Sarı-Lacivertlilerin yediği 3 golde bireysel hata yaptı.

Sezon başından beri yoğun bir şekilde eleştirilen Loris Karius'ta bu oran yüzde 78.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ise bu istatistikte zirvede bulunuyor.

Deneyimli kaleci, kalesine gelen ilk şutlarda gol yeme oranı yüzde 10. (Ajansspor)





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