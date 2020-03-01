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Futbol
Haber Giriş: 01.03.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

Altay Bayındır isyan etti!

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Altay Bayındır isyan etti!
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Fenerbahçe'de son haftalarda alınan başarısız sonuçlar ve kaybedilen puanlar yalnızca taraftarları çileden çıkarmadı. Genç eldiven Altay Bayındır, Antalyaspor maçında 5 dakika içerisinde arka arkaya yenilen gollerin ardından takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

Fenerbahçe forması giyen genç kaleci Altay Bayındır, deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Antalyaspor maçında yenilen hatalı gollerin ardından takım arkadaşlarına isyan etti.

İkinci yarıda 52. ve 57. dakikalarda kalesinde arka arkaya goller gören Altay Bayındır, takım arkadaşlarına savunmada yaptıkları hatalar sebebiyle sert tepki gösterdi.

Genç eldivenin, özellikle takım arkadaşlarının yerleşim hataları sebebiyle topu göremediği için veryansın ettiği gözlendi.

Altay Bayındır isyan etti

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