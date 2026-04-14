Altay Bayındır, İstanbul devine transfer olmak üzere! Resmi açıklama tarihi belli oldu

Altay Bayındır, İstanbul devine transfer olmak üzere Resmi açıklama tarihi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 09:53

A Milli Futbol Takımı'mız ile 2026 Dünya Kupası kafilesinde de olması beklenen Altay Bayındır, dev turnuva öncesi İstanbul devi ile resmi sözleşme imzalayacak.

Kara Kartal yeni sezonun planlamasına ilk olarak kaleden başlıyor... Pek çok mevki için hazırlıklara start verilmişti ancak kaleci rotasyonu erkenden netleşti.

Altay Bayındır, İstanbul devine transfer olmak üzere Resmi açıklama tarihi belli oldu

KALE YERLİYE EMANET

Önümüzdeki sezon yabancı sayısı yine 12 artı 2 olacak. Beşiktaş, kaleyi yerli isimlere emanet etmeye hazırlanıyor. Altay Bayındır’ın transferiyle ilgili süreç pozitif ilerliyor. Ara dönemden kapıdan dönen başarılı file bekçisi ile prensipte anlaşma sağlandı.

Altay Bayındır, İstanbul devine transfer olmak üzere Resmi açıklama tarihi belli oldu

Bu kez Manchester United’ın da zorluk çıkartması beklenmiyor. İngiliz ekibinde arka planda kalan Altay, Beşiktaş’a gelmeye zaten sıcak bakıyordu. Sezon sona erdikten sonra Beşiktaş’ın, Altay transferini resmen duyurması bekleniyor.

Altay Bayındır, İstanbul devine transfer olmak üzere Resmi açıklama tarihi belli oldu

SERGEN HOCA EMİN

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Ersin Destanoğlu’yla da yola devam edilmesi yüksek ihtimal. Son dönemde performans olarak yükselişe geçen ve hocasının güvenini boşa çıkarmayan Ersin’e yeni mukavele teklif edilecek. Sergen Yalçın, önümüzdeki yıl Altay-Ersin rotasyonunun kalede yeterli olacağını düşünüyor.

 

#Altay Bayındır#Beşiktaş#Kaleci Transferi

