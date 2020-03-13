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Futbol
Haber Giriş: 13.03.2020 - 00:59,Son Güncelleme:/

Altay Bayındır hastaneden paylaştı

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Altay Bayındır hastaneden paylaştı
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Kasık fıtığı operasyonu geçiren Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç file bekçisi, "Bugün başarılı bir kasık ameliyatı geçirdim. Yaşadığım ağrılar yeni bir süreç değil, çok daha önce geçirmem gereken ameliyatı takımımı yalnız bırakmamak adına erteledim. Yaşanılan bu süreç çok fazla bilinmiyordu. Her zaman destek verenlere daha güçlü döneceğimin sözünü veriyorum. Geçmiş olsun dileklerini ileten başta taraftarlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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