Altay Bayındır geri döndü, Fenerbahçe şahlandı!

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Sakatlığı süresince 3,5 ay takımdan uzak kalan F.Bahçe kalecisi Altay Bayındır, kaleyi devralmasıyla birlikte peş peşe kazanılan 9 puanla sarı lacivertli camiaya hayat verdi.

İlk olarak Giresun deplasmanında kalesini devralan kaptan, 2-1’lik galibiyette başrol oynadı. Hatayspor sınavında da kritik kurtarışlarıyla taraftarların yüzünü güldüren genç kaleci, son Kasımpaşa karşılaşmasında tam 7 pozisyon çıkardı.

MUHTEŞEM DÖNÜŞ

Özellikle 45+1’de Umut Bozok’un köşeye giden sert yarı volesini inanılmaz bir refleksle kurtaran Altay takımının devreye 1-0 önde gitmesini sağladı. Altay, çıktığı son üç maçta kalesine gelen 18 şuttan 16’sını kurtardı. Yaşadığı omuz sakatlığı önce kaleyi koruduğu 10 maçta yüzde 66’lık bir top kurtarma başarısıyla oynayan sarı lacivertli eldiven, son 3 maçta yüzde 74’lük bir oran yakaladı.