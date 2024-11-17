Altay Bayındır: Fenerbahçe'ye kırgın değilim, Ali Koç...

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Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, önemli açıklamalarda bulundu.

Kale Arkası'na konuşan milli kaleci, şu ifadeleri kullandı:

Aldığımız sonuçlardan da belli olduğu gibi çok güzel bir arkadaşlık ortamı var milli takımda. Herkes birbirine yardımcı oluyor saha içinde ve saha dışında. Birçok ilki başardık. Güzel bir başlangıç yaptık. Uluslar Ligi'nde namağlup devam ediyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz.

MONTELLA'YA ÖVGÜ

Hoca da zorluklardan çıkarak buralara gelmiş. İnsan halinden çok iyi anlayan biri. Bu seviyede bazen eleştiriler olabiliyor. Ama hocanın niyeti bu armaya, bu takıma güzel galibiyetler sunmak. Pozitif bir insan. Elinden geleni yapmaya çalışan bir insan kendisi.

İNSANLAR BAŞARISIZLIK OLARAK GÖREBİLİR AMA...

Erik ten Hag, benim transfer olmamı istemişti. Defalarda görüştüm kendisiyle süre almak için. Hocanın da kötü niyeti olduğunu düşünmüyorum ama sahada bir kişi oluyor. Hocanın tercihi Onana'ydı. Bazen bir şeyler senin elinde olmuyor. Sahada ne kadar iyi performans göstersen de bu hocanın kararıdır. Bizim yapacağımız şey, oynamadığında bunu başarısızlık olarak görmek değil ekstra çalışmaktır. Ben hep bunu yapıyorum. İnsanlar bunu başarısızlık olarak görebilir ama ben Manchester United'a transfer olan bir Türk oyuncuyum, aynı zamanda bir kaleciyim.

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VOLKAN DEMİREL YORUMU

Volkan hocama yeni hikayesinde başarılar diliyorum. En güzel şeyleri yaşasın. Benim için ayrı bir yeri vardır. Zor anlarda hep beni aramıştır. Hep tavsiye verdi, yardımcı oldu. Çok güzel şeyler yaşadı. Dolayısıyla bendeki yeri çok ayrıdır. Bana dokunuşları da olmuştur. İnşallah kariyeri boyunca en güzel şeyleri yaşar.

ERSUN YANAL'IN EMEĞİ BÜYÜK

Fenerbahçe'ye ilk geldiğimde Ersun Yanal vardı. Ersun Hoca'nın da benimle ciddi anlamda ilgilendiğini söyleyebilirim. Bana güvendi, 19 yaşında oynamaya başladım Fenerbahçe'de. Elimden geleni yaptım, onun güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum. Onun da bendeki emeği büyüktür.

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FERDİ BAŞARILI OLACAK

Biz onun takımıyla oynadıktan sonra Ferdi geldi. O yönden biraz kötü oldu. Onunla karşılaşmak isterdim. Ondan sonra konuştuk. Sevdiğim bir insan, çok başarılı bir oyuncu. Orada da çok başarılı olacağından eminim. Uzun süre oynadığın bir camiadan ayrılmak kolay değil. Ferdi'nin de orada en iyi şekilde başarılı olacağından eminim.

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FENERBAHÇE'YE RAKİP OLMAK NASILDI?

O duygu nasıl bir duyguydu? Mutluluk vardı kesinlikle, değişik bir duyguydu. Farklı bir duyguydu. Benim taraftarım, benim camiam. Güzel bir karşılama oldu. Çiçek aldım. Herkes alkışladı. Özel bir his. Kaptanlık yaptım, birçok şey yaşadım. Pozitif anlamda güzel bir reaksiyon görmek benim için çok iyiydi.

ALİ KOÇ'UN YERİ BAMBAŞKA

İçimde hiçbir kırgınlık yok. Geçmiş tarihi çok iyi bilmiyorum ama Fenerbahçe'den en iyi ayrılan oyunculardan biri olabilirim. Kulübe para kazandırdım. Başkanımız saatlerce geldi beni uğurladı. Sözleşmem bitmişti, teklif geldi, o dönem gitme durumum vardı, uykusuz geçen geceler... Sonra başkanın yanına gidip sözleşmeyi gösterdim. Bu işin maddiyat durumu da var. Ama ben hiçbir zaman bunu birinci sıraya koymadım. Başarılı olduğunda zaten birçok şey gelir. Benim davranışımdan dolayı da başkanımız havalimanına kadar geldi. Bendeki yeri bambaşkadır. Fenerbahçe, umarım başarılı olur. Ali Koç ile maçtan sonra soyunma odasında görüştük. Onlar da mücadele veriyor. İnşallah güzel şeyler yaşarlar, emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alırlar.

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