"Altay Bayındır Fenerbahçe'nin lideri!" | Hadi Ben Kaçtım
Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında...
Spor Arena'nın gündemin öne çıkan konularının konuşulduğu programı Hadi Ben Kaçtım'da; Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kazananı, Altay Bayındır farkı, Erol Bulut'un hücum oyuncularına sitemi, Galatasaray'daki sorunlar, A Milli Takım gelişmeleri ve fazlası Okay Karacan ile 6. bölümde ele alındı.
00:00 Açılış
00:06 Beşiktaş -Fenerbahçe derbisi
03:10 Altay Bayındır farkı
05:20 Erol Bulut'un derbi taktiği
06:47 Erol Bulut'tan hücum oyuncularına gönderme
09:20 Galatasaray'ın sorunları
12:07 A Milli Takım'da kadro tercihleri
14:44 Sörloth'tan Süper Lig için 'taktiksizlik' eleştirisi