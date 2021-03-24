"Altay Bayındır Fenerbahçe'nin lideri!" | Hadi Ben Kaçtım

Spor Arena'nın gündemin öne çıkan konularının konuşulduğu programı Hadi Ben Kaçtım'da; Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kazananı, Altay Bayındır farkı, Erol Bulut'un hücum oyuncularına sitemi, Galatasaray'daki sorunlar, A Milli Takım gelişmeleri ve fazlası Okay Karacan ile 6. bölümde ele alındı.

00:00​ Açılış

00:06​ Beşiktaş -Fenerbahçe derbisi

03:10​ Altay Bayındır farkı

05:20​ Erol Bulut'un derbi taktiği

06:47​ Erol Bulut'tan hücum oyuncularına gönderme

09:20​ Galatasaray'ın sorunları

12:07​ A Milli Takım'da kadro tercihleri

14:44​ Sörloth'tan Süper Lig için 'taktiksizlik' eleştirisi