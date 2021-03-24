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GeriFutbol "Altay Bayındır Fenerbahçe'nin lideri!" | Hadi Ben Kaçtım
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Futbol
Haber Giriş: 24.03.2021 - 19:28 | Son Güncelleme:

"Altay Bayındır Fenerbahçe'nin lideri!" | Hadi Ben Kaçtım

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Okay Karacan ile Hadi Ben Kaçtım yeni bölümüyle yayında...

Spor Arena'nın gündemin öne çıkan konularının konuşulduğu programı Hadi Ben Kaçtım'da; Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin kazananı, Altay Bayındır farkı, Erol Bulut'un hücum oyuncularına sitemi, Galatasaray'daki sorunlar, A Milli Takım gelişmeleri ve fazlası Okay Karacan ile 6. bölümde ele alındı.

00:00​ Açılış
00:06​ Beşiktaş -Fenerbahçe derbisi
03:10​ Altay Bayındır farkı
05:20​ Erol Bulut'un derbi taktiği
06:47​ Erol Bulut'tan hücum oyuncularına gönderme
09:20​ Galatasaray'ın sorunları
12:07​ A Milli Takım'da kadro tercihleri
14:44​ Sörloth'tan Süper Lig için 'taktiksizlik' eleştirisi

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