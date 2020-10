Altay Bayındır: 'Fenerbahçe için kenetlendik'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır aklında takımın başarılı olması dışında bir şey olmadığını söyledi. Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır ile rekabete sokulmasıyla ilgili “Bunlar ülke futbolu için gayet güzel şeyler” diyen Altay dünkü idman sonrası şu açıklamaları yaptı:

Trabzon’un diğer maçlardan hiçbir farkı yok. Her hafta olduğu gibi en önemli maçlardan biri. Takım içindeki arkadaşlıkta Erol Hocamızın etkisi fazla. Birlikte yemek yiyeceğiz. Bir takımın başarısı için önemli olan saha içi ve saha dışındaki arkadaşlıktır.

'Hedefim her zaman oynamak'

Bulunduğum her yerde hedefim her zaman oynamak. A Milli Takım’dan davet gelirse oynamak için elimden geleni yaparım. · Geçen sezon bazı sıkıntılar yaşadık. Bu sene iyi bir takımız. İnşallah sürdürülebilir başarıyı elde edip sezon sonunda hedefimize ulaşırız. · İdmanlardan sonra da penaltı çalışıyorum. Psikoloji çok önemli. Rahat davranmak rakibi tedirgin ediyor. Bu işimi kolaylaştırıyor. · Genelde kısa vadeli plan yaparım. Şu anda Fenerbahçe’nin oyuncusuyum ve tek hedefim camiamızın başarısı. Bunun için her gece düşündüğüm tek şey F.Bahçe’mizin bu seneki başarısı.”