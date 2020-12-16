Altay Bayındır, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır kırmızı kart gördü. Savunma arkasına atılan topta ceza alanını terk eden Altay, rakibin topa müdahalesi sonrası topu elle kesti. Hakem Altay'a kırmızı kart çıkardı.

Altay'ın kırmızı kartı sonrası Ömer Faruk kenara geldi, kaleci Oytun oyuna dahil oldu.

ALTAY BAYINDIR, LİG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Altay Bayındır, Türkiye Kupası'ndaki statü gereği gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İşte Altay Bayındır'ı ilgilendiren o madde;

MADDE 94 – KİŞİLERİN İHRAÇ EDİLMESİ

(1) Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen

futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye

kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.

(2) Kırmızı kart gören veya eylemleri nedeniyle disiplin kurulları tarafından cezalandırılan

futbolcular, o kategoride cezası infaz edilinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.

(3) Bir kişinin kırmızı kart veya müsabakadan men cezasının infaz edilebilmesi için bu

kişinin bir kulübe tescilli olması ve lisans işlemlerini tamamlamış olması gerekir.

(4) Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun

alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza

verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev

alamaz.

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(5) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı

kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı

gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer

kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler.

(6) Bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcula otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar.

(7) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle hakem tarafından müsabakadan ihraç edilen

görevliler otomatik olarak aynı kategorideki takip eden müsabakada yedek kulübesi ve

soyunma odasına giremezler.