Altay Bayındır, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Altay Bayındır'ın Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşüp düşmediği merak konusu oldu. Altay Bayındır, ligde forma giyebilecek mi?
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır kırmızı kart gördü. Savunma arkasına atılan topta ceza alanını terk eden Altay, rakibin topa müdahalesi sonrası topu elle kesti. Hakem Altay'a kırmızı kart çıkardı.
Altay'ın kırmızı kartı sonrası Ömer Faruk kenara geldi, kaleci Oytun oyuna dahil oldu.
ALTAY BAYINDIR, LİG MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Altay Bayındır, Türkiye Kupası'ndaki statü gereği gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İşte Altay Bayındır'ı ilgilendiren o madde;
MADDE 94 – KİŞİLERİN İHRAÇ EDİLMESİ
(1) Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen
futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye
kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.
(2) Kırmızı kart gören veya eylemleri nedeniyle disiplin kurulları tarafından cezalandırılan
futbolcular, o kategoride cezası infaz edilinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.
(3) Bir kişinin kırmızı kart veya müsabakadan men cezasının infaz edilebilmesi için bu
kişinin bir kulübe tescilli olması ve lisans işlemlerini tamamlamış olması gerekir.
(4) Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun
alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza
verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev
alamaz.
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(5) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı
kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı
gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer
kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler.
(6) Bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcula otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar.
(7) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle hakem tarafından müsabakadan ihraç edilen
görevliler otomatik olarak aynı kategorideki takip eden müsabakada yedek kulübesi ve
soyunma odasına giremezler.
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