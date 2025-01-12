Altay Bayındır devleşti, Manchester United turladı! Arsenal havlu attı

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İngiltere FA Cup 3. turunda normal ve uzatma süresi 1-1 eşitlikle sona eren maçta penaltı atışlarında Arsenal'i mağlup eden Manchester United, adını bir üst tura yazdırdı.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçın normal ve uzatma süresi 1-1 eşitlikle son buldu.

Manchester United'ın golü 52. dakikada Bruno Fernandes'ten geldi. Arsenal'in beraberlik golünü ise 63. dakikada Gabriel dos Santos Magalhães kaydetti.

MANU 10 KİŞİ KALDI

Konuk Manchester United'da Diogo Dalot, 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ALTAY, ÖDEGAARD'A GEÇİT VERMEDİ

Manchester United'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, 72. dakikada Ödegaard'ın kullandığı penaltıyı kurtardı.

ALTAY SERİ PENALTILARDA DA DEVLEŞTİ

Seri penaltı atışlarında Arsenal'e 5-3 üstünlük kuran Manchester United, bir üst tura yükseldi.

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Seri penaltı atışlarında Manchester United, 5'te 5 yaparken Arsenal'de Kai Havertz ise Altay Bayındır'ı geçemedi.

Altay Bayındır, maç içinde yaptığı kurtarışların yanı sıra, iki penaltı kurtarışıyla turun mimarı oldu.