Altay Bayındır, Beşiktaş'ın transfer listesine girdi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 11:22

Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'dan istenen verimi alamayan Beşiktaş'ta, yerli kaleci düşünülüyor. Siyah beyazlıları bu bağlamda gündeme Altay Bayındır'ı aldı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Siyah Beyazlılar'da büyük değişimlerin yaşanması beklenirken sürpriz transfer iddiaları da gündeme gelmiş durumda.

ÇEK BASININDAN TRANSFER İDDİASI

Siyah-Beyazlılar’a transferde sürpriz bir isim yazıldı. Çek basını, Gornik Zabrze forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Patrik Hellebrand ile Beşiktaş’ın ilgilendiğini öne sürdü. Kulübüyle 2029’a kadar sözleşmesi bulunan Çek futbolcu, bu sezon çıktığı 15 lig maçında 3 kez ağları havalandırdı.

Piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösterilen Hellebrand konusunda Ocak ayında transfer gelişmesi yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

KALEDE GÜVEN SORUNU VAR

Beşiktaş'ta kaptanlık pazubandı alındıktan sonra kaledeki yerini de kaybeden Mert Günok’un devre arasında takımda ayrılması kesin gibi. Ersin Destanoğlu ise performansıyla tam bir güven vermiş değil.

ALTAY BAYINDIR LİSTEDE

Ocak ayında kaleci transferi yapması muhtemel gözüken Kara Kartal’da, yerlide başlıca hedefin Altay Bayındır olduğu öğrenildi. Manchester United forması giyen Altay, son Milli maçta İspanya karşısında adeta devleşmişti.

FORMAYI LAMMENS'E KAPTIRDI

Premier Lig’de 6 maça çıkan Altay’ın Türkiye’ye dönme konusunda pek istekli olmadığı öğrenildi. Sezonun ilk 6 maçında kaleyi koruyan Altay, ardından kaleyi yeni transfer Senne Lammens'e kaptırmıştı.

