Altay Bayındır, Arsenal - Manchester United maçında devleşti: İki penaltı kurtardı, turu getirdi! 'Kahramanımız...'

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FA Cup 3. tur maçında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı penaltılarda rakibine 5-3 üstünlük kuran Manchester United kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta Manchester United 52. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle öne geçti. Arsenal 63. dakikada Gabriel ile skoru eşitledi.

ALTAY BAYINDIR, PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ

Manchester United, 61. dakikada Dalot'un ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Maçın 72. dakikasında Arsenal'in kazandığı penaltıda topun başına Odegaard geçti. Milli kaleci Altay Bayındır, yıldız ismin köşeye giden penaltısında gole izin vermedi ve takımını maçta tuttu.

Altay ayrıca 76 ve 90+4'te Declan Rice'ın net pozisyonunlarında da kritik bir kurtarış yaparak kalesini gole kapattı.

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❌ Altay Bayındır, Ödegaard'ın penaltı vuruşunu çıkardı.pic.twitter.com/7ibXlMIJR9 — Spor Arena (@sporarena) January 12, 2025

PENALTILARDA BU KEZ HAVERT'E 'DUR' DEDİ

Normal süre ve uzatmalar 1-1 bitince penaltılara geçildi. Arsenal'in ikinci penaltısında Kai Havertz'in köşeye giden vuruşunda harika uzanan Altay, gole izin vermedi ve takımını penaltılarda öne taşıdı.

5 penaltının tamamını gole çeviren Manchester United, rakibine 5-3'lük üstünlük kurdu ve turu geçen taraf oldu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ! "SABIRLIYIM, ÇOK ÇALIŞIYORUM"

İki penaltı kurtaran ve kritik kurtarışlara imza atan Altay Bayındır, maçın oyuncusu seçildi.

Maçın ardından konuşan milli file bekçisi; "Ben sadece takımıma yardım ediyorum. Her gün çalışıyorum. Sabırlıyım. Sadece bu büyük takıma yardım etmek istiyorum. Bu büyük kulüp için herkesi mutlu etmek istiyorum. Burada her gün çalışıyorum. Eğer oynamıyorsanız bunun bir önemi yok. Her dakika, her saniye hazır olmalısınız, eğer Manchester United oyuncusuysanız her zaman hazır olmalısınız. Ruben Amorim bizimle her gün konuşuyor ve bize yardım etmek istiyor. Onu seviyoruz ve o da her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncularla çok iyi bir ilişkisi var ve biz ona güveniyoruz, o da bize güveniyor. Birlikte mücadele ediyoruz." dedi.

RAYA'NIN PENALTILARDAKİ HAREKETLERİ ALAY KONUSU OLDU

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Altay Bayındır'ın şov yaptığı maçta Arsenal kalecisi David Raya'nın penaltılardaki köşe seçimleri ve uçmaları sosyal medyada alay konusu oldu.

İspanyol kaleci, United penaltılarında rakip daha topa vurmadan köşelere hareketlenip göze ilginç gelen şekilde uçmalar yaptı.

RUBEN AMORIM'DEN ALTAY BAYINDIR'A ÖVGÜ: KAHRAMAN

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, Altay Bayındır ile ilgili maç sonrası şunları söyledi: Altay iyi bir adam, çok çalışıyor ve hayatta güzel şeyler var. Birkaç hafta önce zor bir dönemden geçiyorduk ama şimdi o bizim için bir kahraman gibi.

İNGİLTERE'DE MANŞETLERİ SÜSLEDİ

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Altay Bayındır'ın Arsenal maçındaki performansı, İngiliz basınında da büyük yankı buldu.

Mirror: Zirkzee ve Altay Bayındır Manchester United'ın kahramanları oldu, 10 kişi kalan Kırmızı Şeytanlar, FA Cup'ta Arsenal'i penaltılarla geçti. Manchester United'ın yeni bir kaleci istediğine dair söylentiler devam ediyordu ve Altay Bayındır bu söylentilerin üzerine soğuk su döktü. Türk kaleci, Tottenham maçındaki hataları sonrası bir şans daha elde etti.

The Sun: Altay Bayındır penaltı kurtarışlarının ardından Manchester United'ın yeni kahramanı oldu.

Daily Mail: Manchester United bunu başardı çünkü Altay Bayındır, bugünün kendi günü olacağına karar verdi. Altay Bayındır, Kai Havertz'in penaltısını kurtardıktan sonra United'ın penaltılardaki belirleyici faktörü oldu.

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BBC: Yedek kaleci için hayat zor olabilir, özellikle de dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorsanız. Altay Bayındır, Aralık ayında Manchester United'ın Tottenham karşısında aldığı 4-3'lük acı verici yenilgisinde kornerden yediği gol sonrası alay konusu olmuştu. Ancak sadece bir ay sonra 26 yaşındaki oyuncu Arsenal'e karşı kazanılan FA Cup üçüncü tur maçında takımının galibiyetine önemli bir katkıda bulununca, Ruben Amorim onu “kahramanımız” olarak tanımladı.

MANCHESTER UNITED KAPAK FOTOĞRAFI YAPTI

Manchester United, sosyal medya hesabının kapak fotoğrafını Altay'ın penaltı kurtarış anından yaptı.

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