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Altay Bayındır: '90 dakika çok sağlam mücadele verdik'

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Süper Lig
Altay Bayındır: 90 dakika çok sağlam mücadele verdik

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Enner Valencia, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'ZORLU BİR SÜREÇTİ'

Sakatlığını atlattığı için mutlu olduğunu vurgulayan Altay, "Çok şükür uzun sakatlık süreci sonrası bıraktığım yerden devam etmeye geldim. Zorlu süreçti. Her şeyime dikkat ederek kısa sürede döndüm. Ciddi bir sakatlıktı. Geldiğim, takımla beraber olduğum ilk maçta kazandığımız için, özellikle bu gidişatta kazanmak mutluluk verici" dedi.

'İNŞALLAH BÖYLE OLACAK'

Genç kaleci sözlerini "Formanın ağırlığının bilincindeyiz. İçeride de konuşuyoruz. Bu armanın, camianın ne kadar büyük olduğunu, camiamıza ne şekilde bir futbol sergilememiz gerektiğini konuşuyoruz. Sahadaki mücadelemizi artırarak devam edeceğiz. İnşallah böyle olacak. 90 dakika çok sağlam mücadele verdik. Futbol 3 sonuçlu bir oyun ama iyi mücadele etmeme, koşmama şansın olmaz. Bundan sonra böyle yapacağız" ifadeleriyle tamamladı.

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VALENCIA: 'BU DURUMDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ise "Hangi pozisyonda oynarsak oynayalım hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık. Tanrıya şükürler olsun ki takımımın galibiyetine katkı sağladım. İçinde bulunduğumuz durum, mutlu olduğumuz bir durum değil. Hepimiz bu durumdan çıkmak istiyoruz. Pozisyonları gole çevirme oranımız yüksek değil. Tersine çevirmek için uğraşacağız" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Süper Lig

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