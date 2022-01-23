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Altay Başkanı Ekmekçioğlu’ndan hakem Bitigen’e tepki

#Altay#Özgür Ekmekçioğlu#Konyaspor
Altay Başkanı Ekmekçioğlu’ndan hakem Bitigen’e tepki

Spor Toto Süper Lig’de evinde İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 yenilen Altay’da başkan Özgür Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklama ile maçın hakemi Abdülkadir Bitigen’e sert tepki gösterdi.

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Bitigen'in önce gole giden Kappel'e 35’inci dakikada yapılan bariz faulü es geçtiğini, takdir haklarının tamamını rakipten yana kullandığını vurgulayan Altay Başkanı Ekmekçiolu, "Abdülkadir Bitigen, Türk futbolunun asla silinmeyecek kara lekesi olan Diyarbakırspor-Altay maçının olaysız geçtiğini rapor eden gözlemci Galip Bitigen'in oğludur. Daha önce de Abdülkadir Bitigen'in yönettiği maçlarda ağır darbeler aldık. Hakemliğin babadan oğla geçmesine alıştık, ancak görüyoruz ki artık kulüp düşmanlığı da mirasa dahil oldu" dedi.

"Bir hakem tek pozisyonda iki kez hatalı kararı nasıl verebiliyor, bunu birinin çıkıp Altay Spor Kulübüne ve spor camiasına anlatması lazım" vurgusu yapan Ekmekçioğlu, "Pinares'in sırtı topa dönükken eline çarpan topta karar devam olmalıydı. Ancak bununla yetinmeyip pozisyonu ceza sahası içerisine taşıma kararı ise tam bir faciadır" diye konuştu.

"GÜVEN DUYGUMUZU KAYBETTİK"

Altay’ın bu sezon hakem kararları nedeniyle ağır darbeler aldığına dikkat çeken Özgür Ekmekçioğlu, "Kasımpaşa ile oynadığımız maçta Tugay Kaan Numanoğlu, Paiaxo'nun attığı golü ofsayt nedeniyle iptal etti, Cebrail’e kırmızı kart gösterip, Kazımcan’ın ceza sahasındaki normal hareketini penaltı olarak değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Beşiktaş maçında bu kez Ali Şansalan, Naderi’ye ceza sahasında yapılan sert hareketi görmezden geldi. Giresunspor maçında yine Tugay Kaan Numanoğlu VAR kararıyla olmayan pozisyonda gol kararı verdi. Bunların hepsi üst üte geldi ve ne yazık ki artık güven duygumuzu kaybettik" dedi.

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#Altay#Özgür Ekmekçioğlu#Konyaspor

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