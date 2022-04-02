Altay Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçı kaybetmeyen Antalyaspor, bu karşılaşmaların altısında rakiplerine gol izni vermedi. Son üç haftayı kayıpsız geçen kırmızı-beyazlı ekip, daha uzun bir galibiyet serisini en son Mayıs-Haziran 2017 arasında yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en büyük bölümünü maçların son 15 dakikalarında kalesinde gören takım Antalyaspor. Altay ise şu ana kadar rakip filelere gönderdiği gollerin en büyük bölümünü bu dakika aralığında kaydetti.

Antalyaspor bu sezon Trabzonspor'un ardından Süper Lig maçlarında en kısa süre skor dezavantajıyla oynayan takım. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde son yenilgisini aldığı Çaykur Rizespor karşılaşmasından bu yana rakiplerine karşı geri düşmüyor.

Altay formasıyla bu sezon ilk Süper Lig golünü, çektiği ikinci şutta kaydeden Martin Rodriguez; ikinci golünü daha sonraki süreçte gönderdiği 20'nci şutunda bulabildi. Altay'ın Süper Lig'de attığı son üç golün ikisinde asisti yapan oyuncu olan Cesar Pinares, aynı zamanda bu sezon İzmir ekibi adına hücum bölgesinde en fazla isabetli pas yapan isim konumunda.

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Süper Lig'de attığı son iki golü ceza sahası dışından kaydeden Doğukan Sinik, 2010/11 sezonundan bu yana Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de üst üste üç golünü bu şekilde bulan ilk oyuncu olabilir. Süper Lig kariyerinde attığı dört golü de kafayla kaydeden Antalyaspor stoperi Naldo'nun son üç golünün ikisinde ve son golünde asisti yapan oyuncu Hakan Özmert'ti.

ALTAY ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay Antalyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.