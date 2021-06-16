Altay, Anastasios Chatzigiovanis'in peşinde

Siyah-beyazlılların, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için resmi teklifte bulunduğu ancak Panathinaikos’un sözleşmesi devam eden Chatzigiovanis’i bırakmayı düşünmediği ifade edildi.

Yunanistan Milli Takımı’nda görev alan ve geçen sezon Panathinaikos’ta toplam 31 maçta forma giyen Yunan futbolcu 3 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Dış ve iç transferde henüz adım atmayan Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile görüşmelerini sürdürüyor.

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