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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Altay, Anastasios Chatzigiovanis'in peşinde

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Altay, Anastasios Chatzigiovanis'in peşinde

Süper Lig kulüplerinden Altay’ın dış transferde Yunanistan’ın Panathinaikos takımında forma giyen Anastasios Chatzigiovanis ile ilgilendiği belirtildi.

Siyah-beyazlılların, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için resmi teklifte bulunduğu ancak Panathinaikos’un sözleşmesi devam eden Chatzigiovanis’i bırakmayı düşünmediği ifade edildi.

Yunanistan Milli Takımı’nda görev alan ve geçen sezon Panathinaikos’ta toplam 31 maçta forma giyen Yunan futbolcu 3 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Dış ve iç transferde henüz adım atmayan Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile görüşmelerini sürdürüyor.

Altay, Anastasios Chatzigiovanisin peşinde

Altay, Anastasios Chatzigiovanisin peşinde

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