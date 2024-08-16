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Altay altyapısında torpil iddiası! Eski bir yöneticinin oğlu...

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#TFF 2. Lig#Altay#Anadolu Kulüpleri
Altay altyapısında torpil iddiası Eski bir yöneticinin oğlu...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 13:09

TFF 2’nci Lig ekiplerinden Altay’da altyapıda forma giyen bazı oyuncuların para karşılığında profesyonel yapıldığı iddia edildi.

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Siyah-beyazlı kulübün genç takımlarında forma giyen bazı oyuncuların velileri, kulübün profesyonel sözleşme imzalamak için bazı ailelerden para aldığını ileri sürdü.

Altyapıda az süre almasına rağmen 2 genç oyuncunun para karşılığı profesyonel yapılıp başka kulüplere kiralandığı belirtildi.

Normal şartlarda profesyonel olan genç futbolcuların kulüpten para alması gerektiği ancak İzmir temsilcisinde bu durumun tersinin yaşandığı ifade edildi.

Altaylı bir veli, "Bizim çocuklar hak ettikleri yerde profesyonel yapılmıyor. Eski bir yöneticinin oğlu ve maddi durumu iyi olan bir ailenin oğlu profesyonel yapıldı. Kulüpten çocuklarımızı da alamıyoruz. Yetiştirme bedeli istiyorlar" diye konuştu.

Transfer yasağı yüzünden kadrosunu takviye edemeyen Altay, mali olarak da uzun süredir zorda.

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#TFF 2. Lig#Altay#Anadolu Kulüpleri

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