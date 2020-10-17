TFF 1. Lig'in 5. haftasında Altay, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Ligde 7 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 8 puanı bulunan 4'üncü basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İzmir temsilcisi iddialı rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak. Milli maç arasında eksikleri kapatmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Teknik Direktör Yücel İldiz, Adana Demirspor maçını kazanarak 3'te 3 yapmak istediklerini söyledi. Öte yandan konuk ekipte orta saha oyuncusu Kerim Avcı, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Altay'a bu kez rakip olacak.

İzmir temsilcisi Altay geride kalan haftalarda 7 puan toplarken, Adana temsilcisinin 8 puanı bulunuyor.

Altay Adanademirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de üst sıralar için mücadele eden Altay ile Adana Demirspor, İzmir'de kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.