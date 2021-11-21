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Canlı Anlatım: Altay Adana Demirspor maçı

#Altay#Adana Demirspor#Altay Ads
Canlı Anlatım: Altay Adana Demirspor maçı

Süper Lig'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Altay: Lis, Thiam, İbrahim, Murat, Cebrail, Aka, Poko, Pinares, Thaciano, Kappel, Bamba

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Vargas, Akintola, Assombalonga

ALTAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Altay, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 3 ekranlarından canlı izlenebilir.

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