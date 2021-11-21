Canlı Anlatım: Altay Adana Demirspor maçı

Süper Lig'in 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.
ALTAY - ADANA DEMİRSPOR
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Altay: Lis, Thiam, İbrahim, Murat, Cebrail, Aka, Poko, Pinares, Thaciano, Kappel, Bamba
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Yunus, Vargas, Akintola, Assombalonga
ALTAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Altay, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 3 ekranlarından canlı izlenebilir.