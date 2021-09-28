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Altay 35 sene sonra 4’te 4 hedefliyor

#Altay#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Altay 35 sene sonra 4’te 4 hedefliyor

Süper Lig’de 7 maçta topladığı 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alan Altay, 8’inci hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK’yı da yenmesi halinde 35 sene sonra ligde üst üste 4 galibiyet almış olacak.

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Son 3 karşılaşmada Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş’ı 2-1’lik skorlarla dize getiren siyah-beyazlılar, 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig’de en son 1986-87 sezonunda 4’te 4 yaptı.

İzmir ekibi 1986’da Süper Lig’de 10 ve 13’üncü haftalarda çıktığı 4 maçta art arda Antalyaspor’u 2-0, Eskişehirspor (D) ve Trabzonspor’u 1-0, Diyarbakırspor’u 2-1 (D) yenerek seri yakaladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli önderliğinde 5 galibiyet, 2 yenilgi alarak Süper Lig’e muhteşem bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 35 yıl önce yakaladığı galibiyet serisini pazar günü tekrarlamanın planlarını yapıyor.

Attığı 14 golle ligin en skorer 4 takımından biri olan Altay, Gaziantep’te çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmak istiyor.

Ön libero Thiam’ın kırmızı kart cezasının sona erdiği, forvet Rayan’ın iyileştiği Altay’da ön libero Poko, sol kanat Rodriguez ve genç Eren takımdan ayrı bireysel antrenmanlarını sürdürüyor.

Mustafa Denizli'den minyatür kaleye korner golüTFF 1. Lig Play-off finalinde Altınordu ile beraber Süper Lig'e çıkma mücadelesine girecek Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, antrenmanda mini kaleye attığı köşe vuruşu golüyle eksi günlerini anımsattı.
daha fazla video içinMustafa Denizli'den minyatür kaleye korner golü
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#Altay#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri