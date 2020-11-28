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Futbol
Haber Giriş: 28.11.2020 - 22:04 | Son Güncelleme:

Altay: 3 - Bursaspor: 1

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Altay: 3 - Bursaspor: 1
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TFF 1. Lig'de 11. hafta maçında Altay, Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

Futbol: TFF 1. Lig - Altay: 3 - Bursaspor: 1
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Cem Hanoğlu, Seyfettin Ünal
Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Berkay Sülüngöz, Özgür Özkaya, Regattin, Scuk (Dk. 46 Harun Alpsoy), Yılmaz Özeren (Dk. 90 2 Eren Erdoğan), Ziya Alkurt (Dk. 73 Rıdvan Şimşek), Kappel (Dk. 58 Yekta Kurtuluş), Gnanduillet (Dk. 58 Paixao)
Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver (Dk. 67 Cüneyt Köz), Onur Atasayar, Batuhan Kör (Dk. 89 Recep Aydın), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Dk. 72 Ozan İsmail Koç), Kerem Şen (Dk. 72 Berat Altındiş), Ali Akman
Goller: Dk. 20 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 45 Ziya Alkurt, Dk. 69 ve 79 (Penaltıdan) Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 38 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 42 Ziya Alkurt, Dk. 83 Harun Alpsoy (Altay)

Altay: 3 - Bursaspor: 1

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