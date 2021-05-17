Altay 3-2 İstanbulspor / Maç özeti

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Kıran kırana geçen ve 3 penaltının çalındığı maçı Altay, 2'de Kappel, biri penaltıdan olmak üzere Paixao'nun golleriyle 3-2 kazandı. İstanbulspor'un golleri ise 10 ve 84. dakikalarda penaltıdan Onur Ergün'den geldi.

İzmir ekibi Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı son 3 maçını da kazanırken 18 yıllık Süper Lig özlemine son vermek istiyor.

Karşılaşmanın rövanşında iki ekip 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk (Dk. 75 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 68 Cebrail Karayel), Kappel (Dk. 87 Eren Erdoğan), Poko, Scuk, Ziya Alkurt (Dk. 68 Erhan Çelenk), Regattin (Dk. 75 Mossoro), Paixao

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil (Dk. 63 Eslem Öztürk - Dk. 71 Egehan Gök), Wellington, Etoga, Ali Yaşar, Abazaj, Melih Kabasakal, Uygar Mert Zeybek (Dk. 71 İbrahim Yılmaz), Levent Ayçiçek (Dk. 90 Ethemi), Onur Ergün, Mirkan Aydın (Dk. 90 Berkay Görmez)

Goller: Dk. 2 Kappel, Dk. 14 (Penaltıdan) ve 43 Paixao (Altay), Dk. 10 ve 83 Onur Ergün (Penaltılardan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Mehmet Yeşil, Dk. 47 Ali Yaşar (İstanbulspor)