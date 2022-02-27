Altay 3-2 Gaziantep FK (Maç Özeti ve Golleri)

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Süper Lig 27. hafta mücadelesinde Altay ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 3-2'lik skorla Altay oldu.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Thaciano, 22. dakikada Doğan Erdoğan (k.k.) ve 51. dakikada Andre Poko kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 18. ve 22. dakikalarda Alexandru Maxim'den geldi.



Alınan bu sonucun ardından Altay puanını 25'e yükselterek 18. basamağa yerleşti. Gaziantep FK ise 36 puanla 11. sırada kaldı.

YENİ STATTA İLK GALİBİYET

Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynadığı 6. maçında ilk galibiyetini Gaziantep FK karşısında aldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, geçtiğimiz Kasım ayında yapılan açılışla 7 yıl aranın ardından Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’na kavuşmuştu.

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Ancak siyah-beyazlı ekip iç sahada oynadığı maçlarda bir türlü galibiyete ulaşamamıştı. Şu ana kadar Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu maçların 4’ünden mağlubiyetle, 1’inden ise beraberlikle ayrılmıştı. Altay, bugün oynadığı Gaziantep FK maçıyla beraber bu hasretine son verdi.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2 kazanarak Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’ndaki ilk galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



10. dakikada Rodriguez ile sol taraftan korner kullanan Altay’da, savunmayı aşan topa arka direk önünde dokunan Thaciano, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada Altay ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Furkan’ın ortasında Pinares topa elle müdahale etti. Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.

18. dakikada kazanılan penaltı atışında beyaz noktanın başına geçen Maxim, yerden plase vuruşla kalenin solundan topu ağlara gönderdi. 1-1

22. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Rodriguez, çizgiye inerek topu kale önünde çevirdi. Kale önünde bulunan Doğan Erdoğan ters bir dokunuş yaparak, meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı. 2-1

26. dakikada orta alandan gelişen Furkan’ın savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Maxim, kaleciyi çalımlayarak sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

42. dakikada sol kanattan yüklenen Altay’da, Rodriguez’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Kadah, sol çaprazda bekleyen Pinares’i gördü. Topu alan Pinares, direkt kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanında az farkla auta çıktı.

47. dakikada orta yuvarlakta gerçekleşen pozisyonda Altaylı Eric’ten topu kapan Figueiredo, yaklaşık 40 metre top sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla plase vuruş yapan Figueiredo’nun şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.

51. dakikada orta alandan atak yapan Altay’da, Pinares’in savunma arkasına aşırttığı topa ceza sahası içinde dokunan Poko, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 3-2

71. dakikada sağ kanattan yüklenen Gaziantep FK’de, Olkowski’nin çizgiye inerek ceza sahasına çevirdiği topa gelişine sert vuran Furkan’ın şutunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

86. dakikada sol kanattan atak yapan Altay’da Kazımcan, sağ çaprazdan hareketlenen Bamba’ya uzun pas gönderdi. Ceza sahası içi sağ çaprazından topla buluşan Bamba, kaleyi denedi ancak kaleci Günay, topu kornere çeldi.

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Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen

Altay: Lis xx, Cebrail xx (Tolga dk. 81 ?), Murat xx, Eric xx, Naderi xx, Poko xx, Thaciano xx, Pinares xx (Zeki dk. 81 ?), Kappel xx (Bamba dk. 70 x), Rodriguez xxx ( Kazımcan dk. 80 ?) Deniz xx (Rayan dk. 87 ?)

Yedekler: Cihan, Ceyhun, Eren, İbrahim, Paixao

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gaziantep FK: Günay x, Djilobodji xx, Caulker x, Toşça x (Börven dk. 61 x), Oğuz x (Olkowski dk. 46 x), Furkan xx, Doğan x (Vetrih dk. 82 ?), Merkel x (Recep dk. 46 x), Sagal x, Figueiredo x, Maxim xxx

Yedekler: Ekrem, Burak, Muhammet, Ertuğrul, Messaoudi, Bahadır

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Thaciano (dk. 10), Doğan (dk. 22 k.k), Poko (dk. 51)(Altay), Maxim (dk. 18 pen. ve dk. 22)

Sarı Kartlar: Toşça, Maxim, Günay (Gaziantep FK), Eric, Rayan (Altay)

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